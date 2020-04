Milan forte su Milik per l'attacco: Kessiè e soldi al Napoli

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', il Milan è intenzionato a puntare Milik. Napoli interessato a Kessié se dovesse partire Allan.

Il ragiona sulla prossima stagione, così come il , mettendo nel mirino il calciomercato estivo, che stavolta risentirà dello stop dovuto al coronavirus. Ci saranno senza dubbio cifre più basse a circolare, così come aumenterà sicuramente anche il numero di scambi tra due squadre.

E Milan e Napoli stanno ragionando proprio su questa ultima ipotesi. Il Diavolo cerca un attaccante, visto che la permanenza di Ibrahimovic è tutt'altro che scontata, anzi. Il nome che piace di più al momento è quello di Arkadiusz Milik, come riportato da 'Tuttosport'.

Non è un nuovo amore, ma il Milan continua a rinnovare la stima verso il polacco. Il Napoli, dal canto suo, potrebbe dover salutare Allan, dopo alcune sessioni di mercato dove il brasiliano è sempre stato vicino a lasciare la città partenopea.

E a Gattuso piace parecchio un suo ex giocatore del Milan: Franck Kessié. Sul piatto della bilancia il Diavolo potrebbe mettere proprio Kessié, più un conguaglio in soldi, per strappare Arkadiusz Milik al Napoli.