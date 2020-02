Il Milan con vista sull'Europa: contro la Fiorentina ci sarà Calhanoglu

Fiorentina e Milan si affrontano al Franchi: i viola cercano punti ‘sicurezza’, i rossoneri vogliono lanciare lo sprint per l’Europa.

E’ una sfida che mette in palio punti pesanti, quella che questa sera vedrà protagoniste e . La compagine rossonera, che è reduce dalla vittoria ottenuta contro il , cercherà al Franchi quel risultato che vorrebbe dire continuità di risultati ed una spinta nella corsa che porta a quelle posizioni che valgono una qualificazione europea, contro un avversario che nell’ultimo turno di campionato è tornato al successo imponendosi con un netto 5-1 a Genova contro la e che è a caccia di quell’affermazione che potrebbe consentirle di allontanarsi dalle zone pericolose di classifica.

Per l’occasione, Stefano Pioli, grande ex della gara, dovrebbe affidarsi ad un 4-2-3-1 nel quale, vista l’assenza di Kjaer, Gabbia dovrebbe essere preferito a Musacchio al centro della difesa al fianco di Romagnoli. A completare la linea davanti a Donnarumma dovrebbero essere Conti ed Hernandez.

In mediana spazio al duo Kessié-Bennacer, mentre in avanti ritroverà una maglia da titolare Calhanoglu. Il turco, smaltito un problema muscolare, riprenderà il suo posto nel trio a supporto dell’unica punta Ibrahimovic, che verrà completato da Castillejo e dall’altro ex Ante Rebic.

Altre squadre

Beppe Iachini si affiderà quasi in blocco alla stessa formazione che tanto bene ha fatto domenica scorsa a Marassi. Davanti a Dragowski confermato quindi il terzetto composto da Milenkovic, Pezzella e Caceres.

Vista la squalifica di Badelj, le chiavi del centrocampo saranno affidate a Pulgar, con Duncan e Castrovilli che agiranno da interni di destra e sinistra, mentre Lirola e Dalbert presidieranno gli esterni.

In attacco, dovrebbe andare in panchina l’ex rossonero Cutrone, con Vlahovic che sembra favorito per una maglia da titolare al fianco di Chiesa.

L'articolo prosegue qui sotto

Le probabili formazioni di Fiorentina-Milan:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Chiesa. All.: Iachini

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All.: Pioli