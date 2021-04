Milan, Donnarumma temporeggia: Champions decisiva per il suo futuro

In casa Milan tiene ancora banco la questione legata al rinnovo di Gianluigi Donnarumma: vuole la Champions e inoltre piace alla Juve.

In queste settimane, a tenere banco in casa Milan non solo solo le questioni di campo. Da tempo infatti, uno dei temi più caldi è quello legato al futuro di Gianluigi Donnarumma.

Il contratto che lega il portiere al club rossonero scadrà nel 2021 e nonostante le trattative per il rinnovo siano iniziate ormai da diverse settimane, non si è ancora andati vicini a trovare un’intesa.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio ai microfoni di ‘Sky’, a rendere in salita la strada che porta ad una possibile firma non è solamente una questione puramente economica.

"Donnarrumma vorrebbe esordire in Champions League e quindi il suo futuro sarà in parte anche legato al finale di stagione del Milan. Una qualificazione alla massima competizione continentale sarà fondamentale per la sua decisione".

Il portiere quindi non vuole prendere decisioni affrettate e vuole anzi prendersi alcune settimane per capire come si evolverà la situazione.

Donnarumma, tra l’altro, è anche finito nel mirino della Juventus, club con il quale sono già stati avviati i contatti.