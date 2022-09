Milan-Dinamo Zagabria 3-1: Saelemaekers e Leao le ali del Diavolo, rossoneri in vetta

Il Milan batte 3-1 la Dinamo Zagabria e vola in vetta al Gruppo E: Leao ispira, Giroud, Saelemaekers e Pobega firmano il tris rossonero.

In controllo, da squadra matura, senza strafare ma senza mai mettere a rischio il risultato: un Milan solido e convincente conquista la sua prima vittoria stagionale in Champions League battendo per 3-1 a San Siro la Dinamo Zagabria e portandosi in vetta al Gruppo E.

Come prevedibile è la squadra di Pioli a cercare di controllare il ritmo della gara, ma la supremazia dei rossoneri è solo teorica e non sfocia in grandi pericoli per la porta difesa da Livakovic. Il primo varco lo trova Brahim al 20', che manda in porta Leao, fermato però in extremis da Moharrami. Lo stesso esterno iraniano è l'autore dell'unico tiro che impegna seriamente Maignan nella prima frazione. A sbloccare il punteggio, prima dell'intervallo, è Olivier Giroud, su un calcio di rigore assegnato da Gil Manzano per un contatto su Leao.

Al rientro dagli spogliatoi il Milan mette la freccia: Leao scappa via sulla sinistra e premia l'inserimento di Saelemaekers, che di testa trafigge il portiere croato e fa 2-0. Secondo goal per il belga, dopo quello messo a segno a Salisburgo nella prima giornata. In Champions però ogni disattenzione si paga a caro prezzo e la Dinamo riesce subito a rientrare in partita con Orsic, che scappa via a proprio a Saelemaekers, chiude l'uno-due con Petkovic e piazza il pallone dove Maignan non può arrivare.

Gli ospiti prendono coraggio e cercano di alzare il baricentro ma al 77' è il neoentrato Pobega a scacciare ogni paura e riconsegnare il doppio vantaggio al Milan, margine che permette ai rossoneri di festeggiare la prima vittoria in questa edizione della Champions, portandosi a quota 4 punti nel Gruppo E.

LA FOTO

Getty

MILAN-DINAMO ZAGABRIA, I GOAL

MILAN-DINAMO ZAGABRIA 1-0, 45' GIROUD - Calcio di rigore trasformato con freddezza dal francese, che spiazza Livakovic incrociando col mancino.

MILAN-DINAMO ZAGABRIA 2-0, 47' SAELEMAEKERS - Leao va via sulla sinistra, cross teso per Saelemaekers che di testa incorna mandando la sfera sotto la traversa.

MILAN-DINAMO ZAGABRIA 2-1, 56' ORSIC - Orsic taglia da sinistra, si appoggia a Petkovic che con una grande giocata chiude il triangolo col compagno: destro all'angolino del 99, imparabile per Maignan.

MILAN-DINAMO ZAGABRIA 3-1, 77' POBEGA - Triangolo tra il neoentrato e Theo Hernandez sul lato sinistro, concluso con un potente mancino dell'ex Toro.

MILAN-DINAMO ZAGABRIA, LA MOVIOLA

Episodio chiave al 43' quando Sutalo, nel tentativo di anticipare Leao, colpisce il tallone sinistro del portoghese: per Gil Manzano intervento imprudente del difensore croato, punito col calcio di rigore, poi trasformato da Giroud.

MILAN-DINAMO ZAGABRIA, IL TABELLINO E LE PAGELLE

MILAN-DINAMO ZAGABRIA 3-1

MARCATORI: 45' Giroud (rig.), 47' Saelemaekers, 56' Orsic, 77' Pobega

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6; Calabria 6, Kalulu 6, Tomori 6, Theo Hernandez 7; Bennacer 7 (78' Krunic sv), Tonali 6 (68' Pobega 7); Saelemaekers 7 (78' Messias sv), Diaz 5,5 (78' Dest sv), Leao 7; Giroud 6,5 (68' De Ketelaere 6). All. Pioli.

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Livakovic 6; Ristovski 5 (78' Drmic sv), Sutalo 5, Peric 6; Moharammi 6 (63' Spikic 5,5), Ivanusec 5,5, Misic 6, Ademi 6, Ljubicic 5,5; Petkovic 6,5 (84' Marin sv), Orsic 6,5 (84' Baturina sv). All. Cacic.

Arbitro: Gil Manzano

Ammoniti: Orsic