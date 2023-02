Milan al lavoro in vista del derby: Messias provato come mezzala da Pioli

Il brasiliano è stato provato tra i tre di centrocampo in allenamento: difficile, però, un suo impiego da titolare nel derby.

Manca sempre meno all'appuntamento che paralizzerà la città di Milano e non solo: domenica alle ore 20.45 andrà in scena il derby della 'Madonnina' tra Inter e Milan, ad un anno esatto dalla famosa partita vinta in rimonta dai rossoneri grazie a Brahim Diaz e Giroud.

I nerazzurri hanno i favori del pronostico, complice soprattutto il pessimo rendimento dei 'cugini' nelle ultime uscite: la cinquina subita a San Siro dal Sassuolo brucia ancora e un altro passo falso, per di più in una gara dal valore simbolico così elevato, potrebbe affossare del tutto le ambizioni della squadra.

Per l'occasione, Stefano Pioli valuta il passaggio dal 4-2-3-1 al 4-3-3 per irrobustire il centrocampo: a tal proposito, nell'allenamento odierno è stato provato nel ruolo di mezzala Junior Messias.

Il brasiliano è conosciuto dai tifosi per la presenza sulla fascia destra offensiva dove è in costante ballottaggio con Saelemaekers ma, ai tempi del Crotone con Stroppa allenatore, era solito occupare proprio una posizione più arretrata come interno di centrocampo nel 3-5-2 dell'allenatore lombardo.

Difficile, comunque, un impiego di Messias dal primo minuto: Pioli sembra intenzionato a schierare Krunic, Tonali e Pobega in mediana, col brasiliano pronto a dare una mano a partita in corso.