Milan su Dani Olmo: da battere la concorrenza di Wolverhampton e Lipsia

Il Milan continua il pressing per Dani Olmo: per lo spagnolo offerte da Wolverhampton e Lipsia che provano ad accordarsi con la Dinamo Zagabria.

Non c'è solo il sulle tracce di Dani Olmo, gioiellino della e dell'Under 21 spagnola con cui ha vinto gli ultimi Europei: concorrenza estera spietata per Maldini e Boban che dovranno stare attenti a non farsi soffiare uno dei prospetti migliori del calcio continentale.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', in sono arrivate due proposte considerevoli: la prima dal Wolverhampton che ha offerto 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus, la seconda dal di 16 milioni. I tedeschi hanno però un principio di accordo con gli agenti del ragazzo e questo non è un semplice dettaglio.

Il Milan preferirebbe tentare l'assalto per Dani Olmo in estate, senza svenarsi dal punto di vista economico: 20 milioni per provare a convincere la Dinamo Zagabria che però preferirebbe vendere il trequartista già in questa sessione di mercato.

Il 'Diavolo' potrebbe dunque essere costretto ad accelerare i tempi con un'offerta immediata per non correre il rischio di perdere il classe 1998, sul quale pesano le insistenti sirene provenienti dall' e dalla .