Il Milan pensa a Dani Olmo: contatti per averlo in estate

Primi contatti tra il Milan e gli agenti di Dani Olmo: l'idea di Maldini e Boban è di tentare l'assalto in estate. Costa 30 milioni.

Sistemato per ora l'attacco con il colpo Ibrahimovic, il dimostra di pensare non solo al presente ma anche in ottica futura: il nome forte in tal senso è quello di Dani Olmo, trequartista in forza alla .

Segui live Milan-Udinese su DAZN: attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese

Lo spagnolo piace molto a Maldini e Boban che, come riportato da 'Sky Sport', hanno avuto i primi contatti con i suoi agenti per provare a raggiungere un principio di accordo in vista di un'eventuale trattativa con il club croato.

Il contratto in essere valido fino al 2021 potrebbe dare vita a scenari interessanti in estate, quando mancherà un anno alla scadenza: l'obiettivo dei dirigenti rossoneri è quello di fare un tentativo serio nei prossimi mesi, magari dopo aver preso atto del gradimento del giocatore.

Bisognerà però sudare per convincere la Dinamo Zagabria ad abbassare le pretese: Dani Olmo è valutato 30 milioni, cifra ritenuta non congrua dai vertici milanisti per il semplice motivo contrattuale sopracitato.