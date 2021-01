Un nuovo obiettivo per il Milan: contatti con il Bologna per Svanberg

Il Milan ha individuato in Mattias Svanberg un nuovo obiettivo. Il Bologna lo valuta 15 milioni, l’operazione potrebbe essere chiusa in estate.

Il non si ferma alle tante soddisfazioni che il campo gli sta regalando ed anzi è uno dei club più attivi in assoluto in sede di calciomercato.

Come riportato da ‘Sky’, la società rossonera ha individuato un altro elemento con il quale rafforzare la propria rosa: Mattias Svanberg.

Il centrocampista svedese del ha un identikit molto simile a quello di diversi giocatori arrivati negli ultimi mesi a Milanello: è giovane, tecnico ed ha ampi margini di miglioramento.

Nelle ultime ore si sono intensificati i colloqui con il Bologna (portati avanti soprattutto da Massara e Sabatini) e ci sono già stati anche dei contatti con l’entourage del giocatore. Per il momento la cosa va vista più in ottica estiva, visto che i felsinei non vorrebbero rinunciare adesso al centrocampista.

Il valore del cartellino di Svanberg intanto si aggira sui 15 milioni di euro ed il ragazzo classe 1999 ha suscitato anche l’interesse di e in .

Per l’immediato invece, resta sempre viva l’ipotesi Simakan. Il Milan sembra essersi avvicinato in maniera sensibile al talento transalpino dello , ma ha anche preparato un eventuale ‘piano B’ che è rappresentato da Tomori del .