Milan, confronto tra Giampaolo e Maldini: Boban assente

Marco Giampaolo, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno avuto mezz'ora di confronto a Milanello. Si cercano le chiavi per uscire dal periodo di crisi.

La terza sconfitta consecutive del di Giampaolo, la quarta stagionale, ha complicato e non poco il piano di costruzione della nuova dirigenza. Dopo il confronto nella notte di domenica con l'allenatore rossonero (proprio dopo la sconfitta con il ), Paolo Maldini è stato protagonista anche oggi della giornata milanista.

Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', infatti, c'è stato questa mattina a Milanello mezz'ora di confronto tra l'allenatore Marco Giampaolo, il direttore tecnico Paolo Maldini ed il direttore sportivo Frederic Massara.

Ma un silenzio diverso. A Milanello il primo ad arrivare è stato Marco Giampaolo, due ore prima della convocazione dell’allenamento fissata per le dieci e mezza del mattino. Il grande assente è stato il Cfo Boban.

Sono giorni chiave in casa Milan, ma non solo per l'allenatore. Ricordiamo che la proprietà di Elliott vuole vederci chiaro anche sulla dirigenza, che è messa in discussione allo stesso modo di Marco Giampaolo.

Nell'incontro di oggi si sarà parlato proprio di come rimettere in piedi una situazione che sembra già compromessa, dopo solo sei giornate di .