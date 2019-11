Milan con due centrali: Kessiè e Rodriguez adattati

Gabbia a zero minuti, Duarte k.o, Caldara non ancora pronto: il Milan pensa a Kessiè e Rodriguez come difensori centrali.

Duarte fuori per tutto l'inverno, Caldara non ancora pronto per rivedere, finalmente, il campo. Il di Pioli rimane solamente con due centrali di ruolo, ovvero i titolari Musacchio e Romagnoli, per le prossime gare di campionato. Gabbia, giovane ancora a zero minuti, è l'incognita, Kessiè la possibilità.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, il Milan sta valutando proprio l'ivoriano in caso di necessità per ricoprire il ruolo di centrale. Pioli ha realmente le scelte obbligate per il e i match successivi in quella zona del campo, speranzoso però di rivedere Caldara in campo almeno a dicembre. Si vedrà.

Intanto però dovesse arrivare una squalifica o un k.o, in attesa di puntare forte sul calciomercato di gennaio, con Demiral in cima alla lista dei desideri, Pioli sta considerando le possibili eventualià. Kessiè, che ha perso il posto da titolare a centrocampo, potrebbe così essere riciclato in difesa.

Per Kessiè non si tratterebbe di una prima volta assoluta, viste due gare giocate da centrale all'epoca del Cesena. Non solo l'ex atalantino però al centro, visto che in rosa è presente Ricardo Rodriguez, con qualche esperienza in più al centro della difesa.

Sia col Milan, seppur in pochissime occasioni, sia col , decisamente con più costanza, Rodriguez ha ricoperto il ruolo di centrale e in virtù dell'imprescindibilità di Theo Hernandez sulla sua vecchia fascia sinistra, anche lo svizzero potrebbe riciclarsi in un altro ruolo.

A Parma il Milan dovrà per forza di cosa vincere per allontanarsi dalla zona calda, avvicinare, seppur in maniera minima, quella europea, e dare una svolta alla sua tribolata stagione. Le nuove soluzioni, seppur obbligate, potrebbero chissà rappresentare un passo in avanti.