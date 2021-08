Il Milan chiude per Adli: oggi le visite, resterà in prestito al Bordeaux

Accordo raggiunto per l'acquisto di Adli, il Milan pagherà 10 milioni bonus inclusi e il giocatore resterà in prestito al Bordeaux.

Dopo una lunga trattativa il Milan chiude l'ennesimo colpo in entrata di questa sessione di calciomercato. Yacine Adli sarà rossonero, ma solo a partire dalla stagione 2022/23.

Il giocatore francese è atteso a Milano in queste ore per sostenere le visite mediche di rito, poi tornerà a Bordeaux dove resterà in prestito fino alla prossima estate.

Il Milan per assicurarsi Adli, che in patria è stato paragonato anche allo juventino Rabiot, verserà circa 10 milioni di euro bonus inclusi. Affare fatto, Adli sarà rossonero.