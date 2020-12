Milan-Celtic, Conti non convocato per scelta tecnica da Pioli

Andrea Conti non sarebbe stato escluso per un infortunio contro il Celtic: secondo 'Il Corriere dello Sport' ci sarebbe una scelta tecnica.

Nel che brilla, c'è forse una solta nota stonata in questa stagione: dov'è finito Andrea Conti? Tra infortuni e giocatori che esplodono in termini di rendimento davanti a lui, l'ex laterale destro dell' è scomparso dai radar.

Ieri secondo 'Il Corriere dello Sport' è stato escluso dalla partita contro il per scelta tecnica da Stefano Pioli. Non ci sarebbe nessun infortunio per Conti. Ieri che tra l'altro ha riposato Calabria nel suo ruolo ed ha giocato Dalot.

Il giocatore arriva da anni molto bui, dove ha accusato una doppia operazione al ginocchio: prima a settembre del 2017 e poi a marzo del 2018. Successivamente ha accusato altri problemi fisici.

Il Milan ci aveva puntato molto, prelevandolo per 24 milioni dall'Atalanta tre anni fa, ma il giocatore, soprattutto per sfortuna fisica, non si è mai inserito a dovere nella squadra rossonera.

In questa stagione ha all'attivo soltanto 22' in , di fatto è un corpo estraneo al Milan. E per questo la società starebbe pensando di piazzarlo già a gennaio, anche per il suo bene. Da vedere poi se in prestito o se a titolo definitivo.