Milan a caccia di un terzino destro: nel mirino Emerson del Betis e Celik del Lille

Conti e Calabria non convincono, il Milan torna sul mercato dei terzini destri: in lista Emerson de Souza del Betis e Celik del Lille.

Tra i tanti punti deboli palesati dalla rosa del c'è sicuramente quello del terzino destro: Calabria e Conti non hanno convinto per motivi diversi e la dirigenza rossonera sta tornando sul mercato per cercare quello che potrebbe essere un nuovo colpo alla 'Theo Hernandez'.

E proprio sulla scia di quanto fatto con l'ex , il Diavolo torna a pescare in per blindare la corsia di destra: secondo il 'Corriere dello Sport' in cima alla lista ci sarebbe infatti Emerson de Souza, terzino brasiliano classe '99 di proprietà del ma attualmente in prestito al Betis fino al 2021.

L'operazione non si presenta semplice con i blaugrana, ma Emerson rappresenta il profilo giusto indicato dalla linea verde della proprietà: giovane ma già affermato in un campionato top, con 24 presenze nella stagione in corso e già 3 goal all'attivo.

Il piano B potrebbe portare invece in , proprio nel dove il Milan ha già pescato Leao: nel club francese gioca infatti il turco Zeki Celik, classe '97 che circola ormai da mesi nella lista degli acquisti rossonera. Secondo 'Tuttosport' il club rossonero ha già effettuato i primi sondaggi per capire i margini della trattativa: nonostante Calabria e Conti rientrino nei parametri anagrafici imposti dalla proprietà per il nuovo progetto, lo staff tecnico sta cercando di puntellare il reparto con un nuovo innesto di livello.