Il Milan brucia l'Arsenal: trattativa ai dettagli per il giovane Roback

Il Milan guarda al futuro e mette le mani sul giovane attaccante classe 2003 Emil Roback, giocatore dell'Hammarby valutato 1,2 milioni più bonus.

Il continua a puntare sulla linea verde e mette a segno un altro colpo in prospettiva, questa volta in attacco: la dirigenza rossonera ha infatti quasi chiuso la trattativa per il giovanissimo attaccante dell'Hammarby Emil Roback.

Stando a quanto riferisce 'Sky Sport', il Diavolo ha raggiunto l'accordo con l'Hammarby, di cui è comproprietario Ibrahimovic, sulla base di 1,2 milioni di euro più bonus. Bruciata la concorrenza dell' , che seguiva da mesi il giovane talento svedese.

Attaccante rapido e forte tecnicamente, Roback è già atterrato a Milano, dove domani svolgerà le visite mediche di rito prima di mettere nero su bianco la firma sul nuovo contratto. Prosegue dunque l'opera di ringiovanimento della rosa iniziato della proprietà rossonera.