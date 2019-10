Milan, Brambati rivela: "Gattuso aveva chiesto Ribery"

L'ex difensore italiano, Massimo Brambati, ha svelato un retroscena su Gattuso e il Milan: "Aveva chiesto tre giocatori d'esperienza, uno era Ribery".

Due goal e un assist in sette gare di e una leadership che gli ha permesso di fare già sua la in pochi mesi. L'impatto di Franck Ribery con il calcio italiano è stato dei migliori, come era logico aspettarsi da un campione del calibro dell'attaccante francese.

Un mix di esperienza e classe che a 36 anni sta dimostrando di poter fare ancora la differenza, per la gioia dei tifosi viola e per il rammarico di chi invece avrebbe voluto vederlo con un'altra maglia.

Arrivato a Firenze a parametro zero in estate, l'ex avrebbe fatto comodo anche ad altri club di Serie A, a partire dal .

Ribery era infatti stato indicato da Gennaro Gattuso come uno dei nomi sui quali puntare prima della decisione di chiudere il suo capitolo di allenatore del Diavolo, in accordo con la società. Una rivelazione fatta da Massimo Brambati a 'TMW Radio'.

"Io ancora adesso non ho capito perché abbiano fatto tutto questo giro con Gattuso per poi andare a prendere Pioli. Era meglio seguire Gattuso, che in una riunione aveva chiesto di prendere tre giocatori di esperienza, di cui due svincolati. Uno di questi era Ribery, che è stato portato alla Fiorentina da Luca Toni e sta facendo una gran bella figura. Invece Gattuso è stato bocciato, così come le sue proposte".

Così l'ex difensore di Bari ed - tra le altre - ha commentato la decisione da parte del Milan di interrompere il rapporto lavorativo con Gattuso per puntare su Marco Giampaolo a inizio stagione, accantonando di fatto anche le idee proposte dal tecnico calabrese.

Una su tutte, quella che portava a Franck Ribery. Giocatore che oggi avrebbe potuto fare molto comodo al Milan.