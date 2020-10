Milan, Brahim Diaz super: doppietta con la Spagna Under 21

L'esterno del Milan è stato grande protagonista anche in Nazionale, sua la doppietta decisiva contro i pari età delle Far Oer.

E' un momento decisamente fortunato per Brahim Diaz, giovane talento iberico arrivato qualche settimana fa al che lo ha acquistato in prestito secco dal .

Dopo il goal al debutto da titolare in contro il , infatti, Brahim Diaz ha fatto ancora meglio con la maglia della Under 21.

Subentrato nella ripresa sul risultato di 0-0, l'ex Real ha firmato la doppietta decisiva per la vittoria delle giovani Furie Rosse contro i pari età delle Far Oer nel match valido per le qualificazioni agli Europei di categoria.

Il Milan, ancora alle prese con la positività al coronavirus di Zlatan Ibrahimovic, insomma può consolarsi almeno in parte. Brahim Diaz è caldo. Anzi, caldissimo.