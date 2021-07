Milan, è il giorno di Giroud: oggi visite mediche e firma

L'attaccante francese, Olivier Giroud, è sbarcato a Milano: il classe 1986 oggi sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto col Milan.

In occasione dell'evento di presentazione del calendario della Serie A 2021/2022, Paolo Maldini aveva confermato l'operazione: " Dovrebbe arrivare domani ". E così è stato. Olivier Giroud è sbarcato nella serata di giovedì 15 luglio all'aeroporto milanese di Linate. L'attaccante francese classe 1986, reduce dall'esperienza a Euro 2020 con la nazionale di Didier Deschamps, si sottoporrà nella giornata di oggi alle visite mediche, prima di firmare il contratto che lo legherà al Milan.

"È un giocatore affidabile e che può portare esperienza alla squadra che è molto giovane" ha dichiarato il Direttore dell'Area Tecnica del club rossonero, Maldini .

Il Milan corrisponderà al Chelsea un indennizzo di un milione, più uno ulteriore di bonus, mentre Giroud è pronto a firmare un contratto di due anni a cinque milioni di euro a stagione. Il club rossonero e l'attaccante francese avevano trovato da qualche settimana l'intesa sul contratto. Dopo gli Europei, le due società hanno raggiunto l'accordo: il Milan può finalmente abbracciare il suo nuovo attaccante, l'avventura in Serie A di Olivier Giroud può cominciare.

Giroud ha vestito per 119 volte la maglia del Chelsea, collezionando 39 goal e 14 assist. Con la maglia dei 'Blues' ha conquistato in carriera una Champions League (2020/2021), una Europa League (2018/2019) e una FA Cup (2018). Nel palmarès del 34enne di Chambery anche i Mondiali con la Francia, vinti in Russia nel 2018, tre Supercoppe d'Inghilterra con l' Arsenal (2015-2016-2018), altre tre FA Cup con i Gunners (2014-2015-2017) e una Ligue 1 con il Montpellier nella stagione 2011/2012.

A Euro 2020, è sceso in campo dalla panchina contro Ungheria e Svizzera, senza però riuscire ad andare in goal e aumentare il bottino di 46 reti in 110 apparizioni con la maglia della Francia.