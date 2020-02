Milan, allenamento differenziato in campo per Ibrahimovic: derby più vicino

Zlatan Ibrahimovic ha svolto un allenamento differenziato ma sul campo dopo la palestra di ieri: c'è ottimismo per il recupero in vista del derby.

Mancano solo quattro giorni al derby della 'Madunina' che vedrà sfidarsi da una parte l' e dall'altra il : il grande dubbio di formazione tra i rossoneri al momento riguarda la presenza dal primo minuto di Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese è reduce da un affaticamento al polpaccio che ieri lo ha costretto a lavorare in palestra: oggi c'è stato un piccolo passo in avanti con una seduta differenziata ma in campo, dettaglio importante che induce all'ottimismo Pioli e il suo staff. Anche l'influenza che lo aveva colpito venerdì sembra essere completamente smaltita.

Inoltre sui social ha pubblicato un video che lo vede 'ruggire' al pari di un leone, confortando i tifosi che ovviamente sperano in un recupero al 100%.

Come riportato da 'Sky Sport', il definitivo rientro in gruppo di Ibrahimovic presumibilmente avverrà domani: ci sarà così tutto il tempo per prepararsi al meglio alla stracittadina, appuntamento che non ha alcuna intenzione di saltare.

Da Milanello arrivano buone notizie anche per quanto concerne Simon Kjaer e Andrea Conti: entrambi hanno lavorato insieme ai compagni di squadra al pari di Lucas Biglia, tornato a pieno regime da martedì.