Milan ai quarti, Pioli: "Preferirei non incontrare le italiane, il Bayern ci stimola"

Il tecnico del Milan guarda ai possibili scenari in Champions League: "Non ho preferenze, ma meglio affrontare una squadra che non conosciamo".

In attesa di capire chi sarà l'avversaria del Milan nei quarti di finale di Champions League, Stefano Pioli si gode il passaggio del turno. I rossoneri hanno eliminato il Tottenham grazie allo 0-0 in casa dei londinesi. Forti dell'1-0 di San Siro, i ragazzi di Pioli sono riusciti così a prendersi un posto tra le prime otto. Nel post partita, il tecnico del Milan ha parlato di quelli che saranno gli scenari futuri in Champions League per la sua squadra. Nella mente, Pioli sa già chi preferirebbe evitare e chi invece rappresenterebbe una sfida affascinante. Lo ha rivelato ai microfoni di Sportmediaset. "Preferirei non incontrare le italiane, augurando loro comunque di passare. Giocare in Europa è bello perché affronti chi di solito non incontri e per noi sono passi importanti. Però siamo tra le prime otto e rimangono solo squadre forti, nella mia testa non c'è un preferito. Aspetteremo il sorteggio con la giusta curiosità ma anche serenità e ci capita il Bayern Monaco almeno sfidiamo un avversario che ci stimola e non conosciamo". Dopo un inizio anno complicato, il Milan sembra finalmente aver ritrovato la quadra. Merito anche del cambio di modulo. "Ho preso questa decisione dopo il ko col Sassuolo. Sembrava che il vecchio sistema funzionasse poco soprattutto in fase difensiva. Abbiamo difensori che sono portati e hanno le caratteristiche per giocare a tre. Era il momento giusto per cambiare". "Ho preso questa decisione dopo il ko col Sassuolo. Sembrava che il vecchio sistema funzionasse poco soprattutto in fase difensiva. Abbiamo difensori che sono portati e hanno le caratteristiche per giocare a tre. Era il momento giusto per cambiare". Infine un commento sull'importanza della partecipazione alla Champions League anche in vista del prossimo anno. "Giocare la Champions è troppo gratificante, per cui o la vinciamo - ed è molto difficile - o la centriamo centrando uno dei primi quattro posti in campionato". Scelti da Goal Juventus-Friburgo: tv, streaming, formazioni

