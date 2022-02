Mikael Johnsen al Venezia: subito ceduto in prestito all'Oakland Roots

Il Venezia accoglie un altro Johnsen in rosa: dopo Dennis, acquistato nell'estate 2020, è la volta del fratello minore Mikael.

Il centrocampista classe 2000 arriva in qualità di svincolato dopo l'avventura al Rosenborg: contestualmente, secondo quanto reso noto dal comunicato ufficiale della società veneta, si trasferisce subito in prestito all'Oakland Roots (club di seconda divisione americana) dove rimarrà fino al mese di dicembre.

Mikael Tørset Johnsen al Venezia FC: il giocatore andrà in prestito all’Oakland Rootshttps://t.co/08YVYSNWF3#ArancioNeroVerde🟠⚫️🟢 pic.twitter.com/zCcsJhNHyp — Venezia FC (@VeneziaFC_IT) February 26, 2022

"Il Venezia FC comunica il tesseramento del centrocampista norvegese Mikael Tørset Johnsen, che arriva da svincolato a seguito della scadenza del contratto con il Rosenborg BK, e il suo contestuale prestito all’Oakland Roots, club attivo nella seconda divisione americana, fino al dicembre 2022".

Per il più piccolo dei Johnsen contratto fino al 2024, con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione. Cresciuto nelle giovanili del Rosenborg, vanta anche un paio di esperienze in Olanda tra le fila del Dordrecht e della formazione Under 21 del Feyenoord.