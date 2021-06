Mihajlovic resta al Bologna: incontro positivo con la società

Il tecnico serbo ha incontrato la dirigenza: accordo per le strategie sul mercato, attesi un paio di rinforzi.

La promozione del Venezia di una settimana fa ha completato il quadro delle 20 squadre della Serie A 2021/22. Ora va delineandosi anche il quadro dei rispettivi allenatori. Oggi arriva un'altra conferma: quella di Sinisa Mihajlovic al Bologna.

Come riportato da 'Sky Sport', il tecnico serbo rimarrà anche per l'anno prossimo sulla panchina dei felsinei, rispettando il suo contratto con i rossoblù che va in scadenza nel 2023.

Nelle scorse settimane Miha era stato accostato a diverse panchine, come quelle di Inter e Lazio, su cui dovrebbero sedersi Simone Inzaghi e, secondo le ultime, Maurizio Sarri, diventato la priorità per la squadra di Lotito.

Alla fine il futuro dell'ex Torino e Sampdoria sarà ancora al Bologna. L'incontro tra il tecnico e la società si sarebbe concluso in maniera molto positiva, con la conferma del proseguimento del rapporto.

Accordo anche sulle strategie di mercato: attesi un paio di rinforzi, dopo che diversi giocatori esperti hanno salutato la squadra. Tra questi Da Costa, Danilo e Palacio.