Mihajlovic si incatena al Bologna: ufficiale il rinnovo fino al 2023

Il Bologna ha ufficializzato il prolungamento contrattuale di Sinisa Mihajlovic: il nuovo accordo col serbo scadrà nel 2023.

Sinisa Mihajlovic si prepara a diventare un simbolo del . L'allenatore serbo ha firmato oggi il prolungamento del contratto con il club, fino al 2023.

"Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con Sinisa Mihajlovic per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2023".

Il Bologna ha deciso quindi chiaramente di voler avere ancora per molti anni l'allenatore serbo sulla propria panchina. Un attestato di stima non da poco da parte del club rossoblù, che si prepara, almeno sulla carta, a continuare con la stessa guida tecnica per tre anni ancora.

Intanto in questa ripartenza della , il Bologna vuole tornare a macinare punti come nell'ultimo periodo prima della sosta forzata. La squadra si trova al decimo posto, a soli cinque punti dal sesto posto occupato attualmente dal .