Mihajlovic boccia Mandzukic: "Non è adatto al Bologna"

Non sarà Mario Mandzukic il sostituto di Santander al . A chiudere le porte è infatti Sinisa Mihajlovic, che non ritiene adatto al suo gioco l'ex attaccante della .

Mihajlovic, intervenuto in conferenza stampa, ha chiarito il motivo del suo no a Mandzukic lanciando pure una stoccata al Governo.

"Sul mercato non c'è nessuno che io vedo adatto al Bologna. Non mi piace prendere un giocatore tanto per prenderlo... nemmeno Mandzukic. Ricordiamoci che uno svincolato deve tornare in forma e non è detto che sia pronto subito. Dobbiamo essere lucidi, non prendiamo esempio dai nostri governi che fanno le cose senza pensare".