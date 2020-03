Michela Persico: "Rugani positivo? Minuti infernali, uno shock"

Michela Persico racconta i momenti seguiti alla notizia della positività di Rugani al coronavirus: "Testa in tilt e mille domande, uno shock".

Michela Persico e Daniele Rugani positivi al coronavirus. Conduttrice e difensore della stanno affrontando la quarantena, curandosi dopo l'esito del tampone che ha sancito il loro contagio.

La Persico, intervenuta a Canale 5 ospite in videochiamata dalla propria abitazione a 'Live - Non è la D'Urso', ha raccontato come ha reagito alla notizia della positività del fidanzato.

"Quando ho saputo di Daniele ho trascorso 10 minuti infernali, con la testa in corto circuito e facendomi mille domande. Quando ti colpisce, ti svegli e provi uno shock".

"Daniele aveva accusato i classici sintomi del coronavirus, non si poteva sapere se si era positivi o meno perchè può colpire tutti. Il club, dati i suoi sintomi, ha ritenuto opportuno fare controlli. Nella sfortuna, sono stata contenta che la l'abbia sottoposto al tampone".

La compagna di Rugani è incinta e, pochi giorni dopo l'annuncio della società piemontese sul difensore, ha fatto sapere di essersi ritrovata anch'essa a dover fare i conti col Covid-19.