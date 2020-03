Michela Persico annuncia: "Io e Rugani aspettiamo un figlio, ho paura"

La fidanzata di Rugani annuncia la sua gravidanza: "Non riesco nemmeno a parlarne, i medici mi hanno rassicurato ma ora ho paura".

Dovevano essere giorni di gioia in casa Rugani, invece la positività del difensore della e della sua fidanzata al coronavirus ha sconvolto le loro vite.

Rugani infatti sta per diventare padre, come annunciato dalla stessa Michela Persico in un'intervista concessa al settimanale 'Chi'.

“Non riesco ancora nemmeno a parlarne. Ma al momento devo capire cosa succederà. Spero che il virus non incida sulla gravidanza. I medici mi hanno assicurato che non dovrebbero esserci problemi. Ma mettetevi nei miei panni: ho una paura infinita”.

La Persico sarebbe già entrata nel quarto mese di gravidanza ed è attualmente in isolamento a casa, mentre Rugani si trova a sua volta in isolamento al 'J Hotel'.

"Daniele non aveva sintomi, poi improvvisamente due linee di febbre, quasi niente, ma è partito il controllo. Positivo. Ma stava bene”.

Anche la compagna di Rugani sta bene e non presenta alcun sintomo.