Meteore in Serie A: Sadiq e Djurdjevic imperatori in Segunda, 39 goal in due

Roma e Palermo non hanno atteso la loro esplosione in Serie A, ora hanno trascinato i rispettivi club ai playoff per la promozione in Liga.

Giudicare un giocatore per una sola stagione, in negativo, ma anche in positivo, è sempre controproducente. Specialmente se si tratta di un attaccante alle prime armi, magari appena affaciatosi ad un nuovo campionato. Serve più tempo per una più chiara analisi. Etichettati come flop in Italia, ora Omar Sadiq e Uros Djurdjevic si stanno prendendo la loro rivinciita.

Entrambi attualmente nella Segunda Division spagnola, Sadiq e Djurdjevic stanno trascinando le rispettive squadre verso i playoff della seconda serie, con la speranza di poter accedere alla Liga 2021/2022. Dopo l'Espanyol, il Maiorca sembra in procinto di conquistare la seconda promozione diretta, mentre per la terza serviranno ulteriori match post stagione regolare.

In questi dovrebbero rientrare sia l'Almeria di Sadiq, sia lo Sporting Gijon di Djurdjevic, rispettivamente al terzo e al quinto posto nella Serie B spagnola. Trascinatori, si diceva. Basti pensare che dietro il capocannoniere De Tomas, che ha portato l'Espanyol in Liga, ci sono loro.

Djurdjevic insegue con 21 reti, ad una dalla vetta, mentre Sadiq è sul podio più basso della classifica marcatori con 18. Insomma, oltre la promozione, per loro anche la possibilità di vincere la graduatoria dei cannonieri, così da guardagnarsi anche in caso di mancata Liga, un posto tra le maggiori serie d'Europa.

27enne serbo, Djurdjevic ha giocato una sola metà stagione in Serie A, segnando due reti in maglia Palermo. I rosanero non erano completamente convinti delle sue potenzialità, decisi così a cederlo in patria al Partizan, prima dell'Olympiakos e dunque lo stesso Sporting Gijon.

Sadiq è invece una vecchia conoscenza della Roma, con cui è cresciuto (alla pari di Spezia e Lavagnese), prima di giocare le prime gare in Serie A con i giallorossi, con due reti messe a segno. Da lì diversi prestiti ed esplosione mai arrivata, fino alla cessione al Partizan, dove è diventato grande.

Ceduto dai serbi all'Almeria lo scorso ottobre, Sadiq ha messo insieme i già citati 18 centri con gli spagnoli, ma anche 6 reti con lo stesso Partizan a fine estate. Per un totale di 24 goal in campionato in 44 presenze. A 24 anni, può definirsi un cannoniere, in attesa di confermarsi in un massimo campionato di più alto rango.

Intanto, però, entrambi si godono il momento. Per un finale di primavera essenziale al loro presente. E al loro futuro.