Stessa porta, 15 anni dopo "lo scorpione": Paponi segna ancora al Messina

L'attaccante del Bari ha segnato nuovamente al Messina 15 anni dopo quel celebre goal "di scorpione" allo stadio San Filippo.

Per segnare il primo goal in Serie A, Daniele Paponi ci ha messo più o meno un anno: esordire in massima serie a 17 anni fa un certo effetto, soprattutto se lo fai quasi a inizio stagione. Insomma, hai del potenziale importante. Per lui è stato semplice: uno dei migliori della primavera di Pietro Carmignani, un'alternativa in avanti per Mario Beretta.

Nella stagione successiva, quella 2006/07, sulla panchina del Parma siede Stefano Pioli, che gli permette di esordire in Coppa UEFA: lui lo ripaga con 2 reti tra preliminare, contro il Rubin Kazan, e fase a gironi, contro il Lens. Poi arriva dicembre: il momento dell'ennesima svolta.

La dinamica del primo goal in Serie A è il sogno di tutti: a dicembre si gioca allo stadio San Filippo contro un Messina ripescato in estate e non proprio organizzatissimo: i giallorossi vanno in vantaggio con Arturo Di Napoli. Neanche cinque minuti dopo, intorno al 75', e il Parma pareggia: tiro di Castellini, Storari imperfetto e arriva lui. Paponi, per l'1-1 definitivo.

Una rete che passerà alla storia: non solo perché la prima in assoluto in massima serie dell'attaccante, ma anche perché in bello stile. La respinta di Storari è a mezza altezza e teoricamente supera lo stesso Paponi che sì, viene effettivamente scavalcato, ma che si coordina e con il tacco colpisce la palla.

Un goal "di scorpione" perfettamente eseguito divenuto celebre nel corso degli anni: nella sua carriera Paponi ha vestito numerose maglie, tra cui quelle di Bologna, Montreal Impact e Juve Stabia. Dalla scorsa estate gioca nel Bari, una tra le favorite del Girone C di Serie C.

In un qualunque #MessinaBari di serie C, finito 0-2 qualche minuto fa, occhio al nome del secondo marcatore: il 33enne Daniele Paponi che 15 anni fa, nella stessa porta, aveva segnato con la maglia del Parma un primo gol in serie A oggettivamente indimenticabile. pic.twitter.com/Du1iKXnDOK — Giuseppe Pastore (@gippu1) September 29, 2021

Ed è qui che la storia ritorna presente, quasi 15 anni dopo: di nuovo al San Filippo, di nuovo contro il Messina. Sempre intorno al 75', sempre in quella porta: palla scodellata in area di rigore, aggancio e girata con il mancino a battere Lewandowski per lo 0-2.

Corsi e ricorsi: Paponi, comunque, la costante. Non più "di scorpione", ma pur sempre decisivo contro una squadra e in uno stadio che hanno, entrambi, segnato la sua carriera.