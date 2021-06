Messias cercato dal Torino: summit col Crotone, ma c'è distanza

Junior Messias potrebbe restare in Serie A: sulle sue tracce c'è il Torino, la richiesta del Crotone però è importante.

Sul campo è retrocesso col suo Crotone, ma la sua reputazione è addirittura migliorata: i 9 goal di Junior Messias non sono bastati per evitare la discesa in B dei calabresi, ormai rassegnati a perdere il brasiliano che potrebbe restare in Serie A con una maglia diversa.

Magari quella del Torino che, come riportato da 'Sky Sport', ha incontrato la società pitagorica per fare il punto della situazione: ad oggi rimane un'ampia distanza tra domanda ed offerta, anche se il grado di interesse resta immutato.

In ogni caso i granata del nuovo allenatore Juric dovranno accelerare nei prossimi giorni con una nuova proposta per avere la meglio sulla folta concorrenza, pronta a soffiare Messias alla società guidata da Urbano Cairo.

Il Torino è attento anche al reparto difensivo: qui piace Martin Caceres, seguito anche dal Cagliari. Prima, però, bisognerà attendere le mosse della Fiorentina che potrebbe rinnovare il contratto dell'uruguaiano in scadenza il prossimo 30 giugno.