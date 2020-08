Messi vuole parlare: spiegherà l'addio al Barcellona

Nei prossimi giorni, secondo quanto appreso da Goal, Lionel Messi romperà il silenzio per spiegare le ragioni dell'addio al Barcellona.

Lionel Messi è pronto a rompere il silenzio che dura ormai da settimane. Secondo quanto appreso da Goal, nei prossimi giorni la Pulce tornerà a parlare.

L'intenzione di Messi è quella di spiegare alla stampa e soprattutto ai tifosi i motivi che lo hanno spinto a decidere di lasciare il dopo quasi vent'anni.

L'articolo prosegue qui sotto

I malumori dell'argentino nei confronti del club sono cresciuti durante la stagione, quando Messi non ha digerito molte cose: dall'esonero di Valverde alle parole di Abidal, passando per il mancato acquisto di Neymar della scorsa estate.

Altre squadre

Già dopo l'ultima giornata di d'altronde la Pulce aveva chiesto pubblicamente un cambio di passo per evitare un'altra disfatta in . Disfatta puntualmente arrivata ai quarti contro il .

Al termine di quella partita Messi ha preferito restare in silenzio per non creare ulteriori problemi al club in un momento già delicato. Ora però, dopo aver comunicato ufficialmente alla società l'intenzione di lasciare Barcellona, è tempo di tornare a parlare. E spiegare.