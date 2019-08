Messi torna ad allenarsi in gruppo, il Betis predica calma: "Non avere fretta, Leo..."

Leo Messi torna ad allenarsi in gruppo e può giocare contro il Betis Siviglia. Così i biancoverdi predicano calma su Twitter: "Non aver fretta, Leo".

Lionel Messi è finalmente pronto a fare il suo esordio in stagione. L'asso del è rientrato ad allenarsi in gruppo e contro il Betis dovrebbe essere regolarmente in campo.

La notizia ovviamente fa piacere a tutti gli appassionati di calcio e addetti ai lavori. A parte... al Betis stesso. Su Twitter il club biancoverde ha commentato il ritorno di Messi retwittando la foto del Barcellona che dava l'annuncio del rientro, con un simpatico 'appello' all'argentino.

"Non avere fretta, Leo. Non c'è bisogno che forzi..."

No tengas prisa, Leo 🐐✋ No hace falta que fuerces 😜 https://t.co/bQyEFwyZLY — Balompié (@RealBetis) August 21, 2019

Lo scorso anno il Betis è stata una delle vittime preferite di Messi, che ha segnato 5 goal in 2 partite, compreso un delizioso cucchiaio che ha fatto scoppiare l'ovazione del Benito Villamarin.

I biancoverdi di sperano che la storia non si ripeta. Difficilmente però il loro appello verrà accolto...