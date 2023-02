Messi 'The Best' ma non per tutti: fuori dalla top 3 di Pepe, Salah e De La Fuente

L'attaccante del Liverpool, il ct della Spagna e il difensore, che ha votato al posto di Ronaldo, hanno escluso l'argentino dalle personali top 3.

Nel corso della cerimonia del 'FIFA The Best', Lionel Messi si è aggiudicato il premio riservato al miglior calciatore dell'anno solare 2022. Il fuoriclasse argentino ha totalizzato 52 punti, chiudendo al primo posto in classifica davanti al compagno di club Kylian Mbappé (44) e Karim Benzema (34).

A seguire, sono stati poi resi pubblici i voti di tutti i capitani e i commissari tecnici delle Nazionali. Per quanto riguarda l'Italia, dunque, sono stati Leonardo Bonucci e Roberto Mancini ad esprimere le rispettive preferenze.

Il difensore della Juventus ha votato, appunto, Messi, Benzema e Modric, mentre il ct jesino ha optato per Messi, Mbappé e Neymar. C'è però anche chi non ha inserito nella propria Top 3 il numero 30 del PSG.

In primis, Luis de la Fuente, da pochi mesi commissario tecnico della Spagna, le cui preferenze sono ricadute su Julian Alvarez, Jude Bellingham e Luka Modric, 'snobbando' di fatto i calciatori piazzatisi ai primi tre posti.

Scelte differenti anche per 'Momo' Salah, con l'attaccante del Liverpool che ha speso il proprio voto in favore di Vinicius, De Bruyne e Hakimi.

Per quanto riguarda il Portogallo, invece, il capitano Cristiano Ronaldo non ha espresso alcun voto, lasciando l'incombenza al compagno di Nazionale Pepe, il quale ha prontamente escluso Messi dalla personalissima top 3, impreziosita dalle nomine di Mbappé, Benzema e Modric.

Messi 'The Best' dell'anno 2022? Assolutamente sì, ma non proprio con la preferenza di tutti i suoi colleghi.