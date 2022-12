Messi sempre più icona: la sua stanza a Doha diventa un museo

La camera del fuoriclasse e capitano dell'Argentina sarà oggetto della visita di turisti: arrivato l'annuncio della Qatar University di Doha.

Una camera d’albergo si trasforma in un museo. La stanza B201 di Lionel Messi diventa un luogo da visitare. La sala utilizzata dalla stella e capitano dell’Argentina in occasione della Coppa del Mondo in Qatar cambia finalità d’utilizzo.

L’Università del Qatar di Doha, adibita a soggiorno dell’Albiceleste di Scaloni in occasione dei Mondiali, ha annunciato che la camera allestita per la Pulga diventa un museo.

L'account ufficiale dell'istituto scolastico ha pubblicato un post in cui mostra otto immagini, tra cui una vetrina con le maglie di diversi giocatori della nazionale e una foto con le loro firme.

Un modo per celebrare il trionfo della Selección trascinata di Lionel Messi, che ha guidato sul tetto del mondo un anno e mezzo dopo la vittoria della Coppa America.





Messi ha soggiornato durante tutto il periodo in Qatar nella stanza B201, condividendola solo per una notte, quella prima della finale, con l’ex compagno Sergio Agüero, con cui aveva condiviso la stanza in occasione dei ritiri della nazionale argentina.

La camera è stata decorata con i colori dell’Argentina e la scritta ‘L.Messi’ e diventerà oggetto della visita turistica. Un luogo ‘sacro’, calcisticamente parlando, che presto sarà aperto al pubblico: non è stata, infatti, ancora comunicata la data di apertura.