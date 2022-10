Messi e il futuro: rinnovo col PSG e rumors sul ritorno al Barcellona

A otto mesi dalla scadenza di contratto, regna ancora l'incertezza sul futuro di Messi: dal rinnovo col PSG alla suggestione di un ritorno al Barça.

Tra i numerosi giocatori che vedranno scadere il proprio contratto a giugno del 2023 spicca anche un certo Lionel Messi.

Proprio così, perché il fuoriclasse argentino è attualmente legato al PSG sino al prossimo 30 giugno quando il suo legame con il club campione di Francia giungerà a naturale scadenza.

Approdato ufficialmente in quel di Parigi il 10 agosto 2021 a parametro zero - dopo diciassette stagioni con il Barcellona - ha firmato un contratto di durate biennale.

Alla sua prima stagione in Francia ha vinto il titolo della Ligue 1, segnando 11 goal complessivi di cui 6 in campionato e 5 in Champions League, competizione dove il PSG si è fermato agli ottavi di finale.

All'imbocco dell'annata 2022/23, Messi è partito con il piede pigiato sull'acceleratore con 5 goal già messi a referto in Ligue 1, uno in Champions League e uno nella finale di Supercoppa di Francia, ossia il suo secondo trofeo all'ombra della Tour Eiffel.

A poco più di sette mesi dalla naturale scadenza del suo contratto, la 'Pulce' sarà presto chiamato a fare lumi sul proprio futuro e capire quale maglie indosserà a partire dalla stagione 2023/24. Salvo colpi di scena, Messi attenderà lo svolgimento del Mondiale in Qatar prima di sciogliere definitivamente i dubbi sul proprio futuro che, ad oggi, sembra contemplare soltanto due possibili strade.

MESSI E IL FUTURO: IL RINNOVO COL PSG

Secondo quanto raccolto da GOAL, l'intenzione del PSG è quella di prolungare il rapporto con Messi offrendo al sei volte Pallone d'Oro un nuovo contratto di un anno con opzione per un secondo, anche se al momento, il club non ha avanzato ancora nessuna proposta ufficiale al proprio calciatore.

Una volta avanzata la proposta da '1+1', in caso di fumata bianca legame tra le parti potrebbe dunque estendersi sino all'estate del 2024 e potenzialmente sino a quella del 2025.

MESSI E IL FUTURO: VOCI SUL RITORNO AL BARCELLONA

Nei giorni scorsi si sono intensificati i rumors riguardanti un eventuale e clamoroso ritorno di Messi al Barcellona, club di cui è diventato il simbolo e dal quale si è separato poco più di un anno fa.

Il nuovo corso blaugrana targato Xavi - suo compagno di trionfi in maglia catalana per un buon decennio - potrebbe rappresentare un fattore determinante per dare forma concreta al matrimonio bis.

Anche in questo caso, però, si rimane nel campo delle ipotesi. Un quadro più chiaro e definitivo potrà fornirlo solamente lo stesso Messi, chiamato prima o poi a prendere una decisione che indirizzerà il suo futuro.