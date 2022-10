Messi è tornato: 10 assist e 9 reti in due mesi, vuole riprendersi il trono

Già eguagliate le reti dell'intera passata stagione in Ligue 1, punta sul Mondiale per essere nuovamente favorito al Pallone d'Oro

Leo Messi è tornato. O forse non non se n'è mai andato. Reduce da una prima stagione con il PSG decisamente sotto le attese - nonostante alcuni record in termini di assist - l'argentino si sta rilanciando alla grande in Ligue 1, dopo aver fatto registrare il peggior dato realizzativo della sua carriera sin dal 2006. Il passato è già alle spalle.

Dopo le prime undici gare di campionato, infatti, Messi ha già eguagliato il numero di reti del 2021/2022, ovvero 6. L'anno scorso vennero realizzati in ben 26 presenze, un dato inferiore rispetto al solito in virtù di diversi infortuni e la positività al Covid.

Certo, rispetto ai vecchi numeri di Messi anche 6 reti sembrano nulli, ma rispetto ai tempi di Barcellona il 35enne deve condividere la scena con Mbappé e Neymar, senza che la squadra giochi soprattutto per lui. La gara contro l'Ajaccio in cui ha segnato il sesto goal in Ligue 1 - nono considerando anche Champions League e Supercoppa di Francia - è un buon esempio dell'anno di Messi a Parigi.

Due assist, un goal: Messi ha ridotto il dato realizzativo, tenendo però costante quello dei passaggi decisivi. Fin qui sono stati nove, primo in Europa insieme a De Bruyne, maestro assoluto di questa particolare caratteristica nel corso dell'ultimo decennio.

Un dato appartenente alla Ligue 1, che porta alla doppia cifra di assist dopo due mesi di gare ufficiali considerando anche la Champions League. A livello assoluto De Bruyne è in vetta con undici, dunque Messi segue a 10.

Tradotto, sono 19 tra goal e assist in 15 presenze, prossimo ai 26 totali dell'intera passata stagione.

Superata l'edizione del Pallone d'Oro 2022 con la vittoria di Benzema e la sua mancata nomination, Messi è già proiettato all'edizione 2023.

I Mondiali saranno l'ultima esperienza con l'Argentina e da lì probabilmente passerà il vincitore del premio individuale. Vincerli, per la prima volta, porterebbe la Pulce ad essere il favorito numero uno per allungare in vetta. Macina record in campionato, è pronto a spostare l'attenzione sulla Coppa del Mondo.