Salta ancora la prima di Messi al PSG: non convocato contro lo Stade Brest

L'argentino, arrivato nelle scorse settimane, dovrà rinviare il suo esordio con il club parigino: Pochettino ha deciso di non convocarlo.

Sono ormai passate diverse settimane dall'arrivo di Lionel Messi al PSG, ma non si placa l'euforia generata dall'ingaggio dell'argentino, così come la curiosità relativa al suo esordio con i parigini, già rinviato diverse volte: per adesso, comunque, bisognerà aspettare.

Oggi il Paris Saint-Germain sarà impegnato in Ligue 1 contro lo Stade Brest, in trasferta, nell'anticipo della terza giornata, ma nella lista dei giocatori convocati Messi non è presente, consegnando una risposta alle tante domande dei tifosi sui social.

Già ieri Mauricio Pochettino, interpellato sulla vicenda, aveva parlato in termini di "riflessioni in corso", anche in base al suo inserimento in squadra:

"Non abbiamo ancora deciso se Lionel Messi sarà convocato: analizzeremo la situazione, decideremo presto".

Per Pochettino, in ogni caso, l'aspetto fondamentale è quello relativo alla sua capacità di integrarsi nello spogliatoio, da molti definito come uno dei problemi dell'acquisto di Leo Messi:

"Ha portato un'energia molto positiva, è evidente. La sua integrazione è molto buona e veloce, siamo soddisfatti".

La notizia ha scatenato un dibattito: meglio farlo esordire fuori casa o al Parc des Princes? Per adesso, comunque, bisognerà aspettare: anche la prossima gara del PSG verrà disputata in trasferta, contro lo Stade Reims, mentre i parigini torneranno in casa a metà settembre contro il Clermont.

Tra i convocati, però, Gigio Donnarumma, che potrebbe scendere in campo dall'inizio. Pochettino è stato chiaro: "Se verrà convocato è perché ha la possibilità di giocare". Il portiere della Nazionale è pronto.