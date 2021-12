Messi delude in Ligue 1: un goal in undici gare

Un goal ogni 865 minuti. Una crisi senza fine, che può avere diverse spiegazioni, ma difficilmente recepibile da chi, negli ultimi quindici anni o giù di lì, lo ha visto come imperatore del calcio. Quando si parla di Leo Messi, 'la crisi' da goal nasce già dopo due gare senza reti, visto l'hype enorme attorno all'argentino, a ciò che la gente si aspetta da lui. Lasciato il Barcellona,però, le cose vanno male.

Certo, in Champions League la Pulce corre ai soliti ritmi, grazie a cinque reti in cinque gare, ma riguardo al campionato francese, nessuno si sarebbe mai aspettato delle statistiche così tanto deludenti, con cui di fatto ha chiuso il 2021. Una rete in undici partite, zero nelle ultime cinque. Tutte da titolare.

Mesi dopo il suo roboante annuncio da parte del PSG, quattro dalla sua prima gara in Ligue 1, storica considerando l'era da professionista nella sola Liga, Messi ha certamente deluso. Ci prova, crea, ma non segna. Praticamente tutta la rosa del club allenato da Pochettino ha segnato più di lui e i cinque assist messi insieme, tre dei quali nella stessa gara, non bastano per salvare la sua prima parte di stagione.

Certo, il PSG ha praticamente già messo le mani sul titolo, a+13 sul Nizza, ma di Messi goleador si sono perse le tracce. L'unico goal in campionato è datato 20 novembre, contro il Nantes, in casa. Al Parco dei Principi sono arrivati anche le reti di Champions, con zero centri zero lontano da Parigi. Incredibile.

Basti pensare, infatti, che l'ultima rete di Messi in trasferta risale oramai all'11 maggio, quando contribuì al pari per 3-3 in casa del Levante. Sette mesi senza esultare per un suo goal, anche se la festa con i compagni, ovviamente migliori marcatori della Ligue 1, non manca di certo.

L'articolo prosegue qui sotto

Perchè Messi non riesce a segnare in Ligue 1 e in generale in trasferta? Domanda da un milione di euro, a cui si potrebbe rispondere con il suo non essere Re assoluto, servito dalla squadra come a Barcellona, la mancanza di rigori, ma anche sfortuna e semplice rendimento in calando.

Chi ha gridato allo scandalo per l'ennesimo Pallone d'Oro vinto non può però inserire tale serie di dati nella sua filippica, considerando le votazioni per il premio chiuse tempo prima dell'assegnazione. Il riconoscimento è stato del resto assegnato considerando la prima parte di 2021, come di consueto: la seconda, per i votanti di tutto il mondo, conta relativamente poco.

Il 2022 sarà l'anno di Messi? Gennaio potrebbe portare ad una risposta positiva sin da subito, per un semplice motivo: sarà reduce dal primo periodo di 'riposo' senza infrasettimanali e Nazionali. La sosta arriva come una manna dal cielo per l'argentino, pronto a stupire ancora. Per ora, dati alla mano, difficile applaudirlo, dopo anni di campi a ferro e fuoco: poi, si vedrà.