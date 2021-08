Messi al PSG, quando giocherà la prima gara ufficiale?

Lionel Messi si prepara a fare il suo esordio con la maglia numero 30 del Paris Saint-Germain: la data del possibile debutto e dove vedere il match.

L'avventura di Lionel Messi con la maglia del Paris Saint-Germain è ufficialmente iniziata. Dopo l'annuncio, arrivato nella serata di ieri, il fuoriclasse argentino si è presentato alla stampa e ai tifosi del club parigini nella conferenza stampa di oggi. Ora c'è grande attesa per la prima partita della 'Pulga' con la numero 30 del PSG.

Una prima assoluta, destinata ad entrare nella storia dello sport e del calcio. L'argentino, che ha lasciato il Barcellona dopo una storia d'amore durata ben 21 anni ed è volato a Parigi per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera, vestirà per la prima volta in carriera una divisa di un altro club. Lo stesso Messi non vede l'ora di scendere in campo. L'argentino ha parlato della possibile data del debutto nella conferenza stampa:

"Non lo so ancora, ho fatto un mese di vacanza, ho appena incontrato lo staff, e poi devo iniziare a allenarmi. Ma ho voglia di iniziare il prima possibile".

Il prossimo appuntamento ufficiale vedrà sabato 14 agosto 2021 il PSG impegnato al 'Parco dei Principi', nella sfida valida per il secondo turno della Ligue 1 2021/2022 contro lo Strasburgo. Difficile vedere in campo, l'argentino si allena con il PSG da giovedì 12 agosto, due giorni prima della gara.

Verosimilmente l'esordio del nuovo numero 30 potrebbe arrivare in occasione di Brest-PSG, anticipo del terzo turno della Ligue 1 in programma venerdì 20 agosto 2021 alle ore 21:00.

MESSI QUANDO DEBUTTA COL PSG

Il giorno del debutto di Lionel Messi con la maglia del Paris Saint-Germain potrebbe essere venerdì 20 agosto 2021. Nell'anticipo del terzo turno della Ligue 1 2021/2022, la squadra di Mauricio Pochettino affronta in trasferta il Brest allo 'Stade Francis-Le Blé'. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 21:00.

DOVE VEDERE IL DEBUTTO DI MESSI COL PSG

Sarà possibile seguire il debutto di Lionel Messi con il Paris Saint-Germain su Sky, che quest'anno ha acquisito i diritti per trasmettere le partite del campionato francese. I canali di riferimento per la sfida tra Brest e PSG, in programma venerdì 20 agosto e valida per il 3° turno di Ligue 1, sono Sky Sport Uno e Sky Sport Football.