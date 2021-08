La prima di Messi col PSG: la "Pulce" parte dalla panchina

L'argentino questa sera giocherà la prima partita con la maglia del PSG: Pochettino decide di mandarlo in panchina.

Il grande giorno è arrivato. Lionel Messi si presenta al mondo del PSG contro il Reims: grande attesa fuori dallo stadio, con migliaia di tifosi e appassionati presenti per accogliere nel migliore dei modi uno dei giocatori più forti al mondo.

Un evento, insomma, anche per chi segue le sorti del Reims, che si troverà inevitabilmente a vivere un frammento di storia del calcio: l'esordio della "Pulce" con i parigini dopo una vita passata al Barcellona, e dopo uno dei trasferimenti più clamorosi di questo mercato.

Sui social tante, tantissime le foto pubblicare dal PSG anche dallo spogliatoio, con la maglia numero 30 messa in mostra accanto alla 10 di Neymar, un po' come nel video postato per annunciare la sua firma.

Mauricio Pochettino, però, ha creato tutti i presupposti per inchiodare gli appassionati alla TV: l'allenatore argentino ha deciso di far partire Messi dalla panchina.

Bisognerà attendere qualche minuto, insomma, prima di vederlo in campo con la maglia del PSG per la prima volta: non sembrano esserci dubbi, però, su un suo esordio. Sarà la sua serata: in tantissimi l'hanno a lungo aspettata, persino sognata.