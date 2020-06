Messi non attiva la clausola: resterà al Barcellona almeno fino al 2021

Lionel Messi ha deciso: non sfrutterà la clausola che gli consentirebbe di liberarsi gratis già al termine dell'attuale stagione.

Lionel Messi, come confermato a Goal da fonti vicine al giocatore, ha deciso di non attivare la clausola che gli permetterebbe di liberarsi dal al termine di questa stagione: l'argentino rimarrà dunque in Catalogna almeno fino al 30 giugno 2021, data della scadenza naturale del proprio contratto.

La clausola avrebbe permesso all'argentino di svincolarsi gratuitamente dal suo attuale club, ma l'amore per i colori blaugrana lo hanno portato a continuare la sua lunghissima avventura con la squadra che lo ha cresciuto, nonostante la tensione avuta con il team manager Abidal di qualche mese fa.

Freddate le aspettative di e , società accostate al nome della Pulce negli ultimi mesi riguardo un possibile clamoroso trasferimento. Messi ribadisce per l'ennesima volta la propria volontà di restare ancora a lungo al Barcellona, come già annunciato qualche mese fa:

Altre squadre

'L'ho già detto molte volte: la mia idea è di rimanere e finché che il club continuerà a volerlo, da parte mia non ci saranno mai problemi".

A questo punto i vertici blaugrana sono chiamati a ragionare sul prolungamento di un rinnovo che scade tra un anno: il messaggio di Messi è stato chiaro, nei suoi pensieri non ci sono altre squadre.