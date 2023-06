Messi verso la MLS: niente Barcellona, firmerà con l'Inter Miami

Sfuma il romantico ritorno a Barcellona, Messi avrebbe deciso di proseguire la sua carriera negli USA accettando la ricca offerta dell'Inter Miami.

Fino a pochi giorni fa sembrava che potessero essere solo due le squadre in lotta per contendersi la preziosa firma di Lionel Messi, in realtà però secondo quanto emerso nelle ultime ore, tra le due litiganti a ‘godere’ è stata la ‘terza’.

Secondo quanto riportato da ‘The Athletic’ infatti, il fuoriclasse argentino, che ha da poco ufficialmente chiuso la sua avventura al PSG, non ripartirà né dall’Al-Hilal né dal ‘suo’ Barcellona.

Ad oggi la società data ad un passo dal metterlo sotto contratto è l’Inter Miami, ovvero la franchigia statunitense guidata da David Beckham e dai fratelli José e Jorge Mas.

Messi avrebbe scartato l’opzione Arabia Saudita (nei giorni scorsi si è parlato di una faraonica offerta da 400 milioni di euro a stagione), mentre il Barcellona non è mai riuscito a mettere sul tavolo un’offerta concreta.

Per l’Inter Miami si tratterebbe di un colpo di importanza straordinaria, ma lo stesso varrebbe ovviamente anche per tutta la MLS.

E’ per questo che l’operazione coinvolge l’intera Major League Soccer e prevederebbe accordi con marchi come Apple ed Adidas. Ma non è tutto.

L’Inter Miami ha infatti già fissato la data del possibile debutto di Leo Messi con la sua maglia: il 21 luglio in occasione di una sfida amichevole contro il Cruz Azul.