Messi infortunato: problema al ginocchio

L'argentino sarà costretto a saltare la sfida contro il Metz dell'infrasettimanale, ma verrà valutato anche per le prossime gare.

Non è certo iniziata al meglio la stagione di Leo Messi lontano da Barcellona. A Parigi, in maglia PSG, tre gare senza goal, le polemiche per quanto avvenuto durante la sostituzione ad opera di Pochettino ed ora l'infortunio con cui fare i conti.

Messi ha infatti un problema al ginocchio che lo costringerà a rimanere fuori per la sfida di Ligue 1 contro il Metz, valida per l'infrasettimanale del campionato transalpino. La conferma è arrivata dallo stesso PSG, con una nota ufficiale sui propri portali.

A questo punto Messi rimane in dubbio anche per la sfida contro il Montpellier del 25 settembre:

"Lionel Messi, a seguito della botta ricevuta al ginocchio sinistro, ha fatto stamattina una risonanza magnetica che conferma i segni della contusione ossea, tra 48 ore verrà eseguito un nuovo punto".

Messi era stato sostituito nella gara vinta in rimonta contro il Lione, con Pochettino che aveva difeso la sua scelta dopo il mancato cinque tra l'allenatore e l'argentino:

"A volte queste scelte pagano e a volte no. Si tratta di decisioni che devi prendere. Che ti piacciano oppure no"

L'ex mister del Tottenham non cambia il suo pensiero, ma aggiunge, questa volta, che la sostituzione è arrivata per lo stesso problema al ginocchio:

"Non mi hanno sorpreso i commenti, so come va. La priorità è il bene dei giocatori, dalla panchina abbiamo visto che Leo si toccava il ginocchio e preso la decisione di toglierlo. Abbiamo pensato che la cosa migliore per lui fosse uscire, i grandi campioni non sono contenti quando escono dal campo".

Se Messi salta il Metz, notizie positive arrivano da altri giocatori: Marco Verratti è tornato a correre nella giornata di martedì, mentre Sergio Ramos prosegue la sua preparazione individuale in campo per poter tornare il prima possibile.

Il grande acquisto dell'estate, però, non riesce ancora ad emergere: zero goal in tre partite, qualche buona giocata ed infortunio con cui fare i conti. Serve tempo per vedere Messi al meglio dopo l'era Barcellona, ma essendo la Pulce, i tifosi cominciano già ad essere impazienti. Per forza di cose.