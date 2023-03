Messi firma un altro record: 300 assist con squadre di club

Con l'assist a Mbappé in Brest-PSG, l'argentino tocca quota 300 assist con i club: ne ha messi a referto 269 con il Barcellona e 31 con il PSG.

Archiviata la delusione di Champions, il PSG si è rituffato sull'obiettivo della Ligue 1 strappando, all'ultimo respiro, tre punti preziosi sul campo del Brest.

Decisiva ai fini del risultato è stata la rete del solito Kylian Mbappé, firmatario del goal partita in pieno recupero.

L'attaccante francese si è involato verso la porta sfruttando nel migliore dei modi l'assist di Messi prima di saltare Bizot e appoggiare la sfera in rete.

E se il francese è risultato ancora una volta determinante ai fini del risultato, Messi si è concesso il lusso di tagliare l'ennesimo prestigioso traguardo di una carriera pluridecorata.

Con quello servito al compagno in maglia numero 7, infatti, la Pulce ha toccato quota 300 assist in gare ufficiali messi a referto con le squadre di club in campionato.

Nel dettaglio, il sette volte Pallone d'Oro ne ha totalizzati 269 con la maglia del Barcellona e 31 con quella del PSG. L'ennesimo primato destinato a costellare una carriera irripetibile.