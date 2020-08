Messi, altro messaggio al Barcellona: non si presenterà ai test

Lionel Messi non intende presentarsi ai test medici in programma domenica lanciando un ulteriore segnale sul futuro. Rottura totale col Barcellona.

E' di nuovo altissima tensione tra Messi ed il . Dopo il tentativo di dialogo degli ultimi giorni, infatti, l'argentino è pronto alla rottura definitiva col club.

Secondo quanto può confermare Goal, Messi non si presenterà domani ai test medici in programma per tutti i giocatori del Barcellona. Un ulteriore segnale di come il futuro della Pulce sia lontano dal 'Camp Nou'.

Restano ovviamente da capire le modalità dell'addio dato che Messi spera ancora di liberarsi a costo zero grazie a una clausola presente sul contratto, mentre il Barcellona non intende cederlo se non tramite il pagamento della clausola rescissoria da 700 milioni di euro.

Presentandosi ai test d'altronde Messi accetterebbe di essere formalmente ancora sotto contratto col Barcellona. Ecco perché l'argentino, su consiglio dei suoi legali, diserterà l'appuntamento.

Sullo sfondo, particolarmente interessato all'evolversi della situazione, c'è soprattutto il di Guardiola che ha già allenato Messi con ottimi risultati proprio a Barcellona.