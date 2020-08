Messi al Bayern? Hamann dice no: "Non avrebbe senso"

Il Bayern Monaco ha dimostrato di essere più forte di tutti, per questo il suo ex giocatore non vedrebbe bene l'argentino alla corte di Flick.

Ha giocato in alcune delle più grandi squadre del mondo, Dietmar Hamann. Dal al , il centrocampista tedesco nel corso della sua vecchia carriera da calciatore ha avuto a che fare con grandi campioni. Ed ora dà un consiglio proprio al team bavarese, appena laureatosi Campione d'Europa.

Intervenuto su Sky per parlare del caso Messi, pronto a lasciare a meno di una rivoluzione totale in blaugrana, Hamann ha parlato delle voci relative all'argentino e i bavaresi, una delle tante squadre accostate alla Pulce, seppur in maniera minore.

Di certo Hamann non è rimasto sorpreso dei dubbi di Messi:

L'articolo prosegue qui sotto

Altre squadre

"Da tifoso, mi piacerebbe vedere Messi al Bayern, ma per me non è realistico. Perché per quanto possa sembrare stupido, un trasferimento di Messi avrebbe poco senso per il Bayern in questo momento!".

I tifosi del Bayern sognano come tutti di avere Messi in squadra, ma la vittoria della Champions e l'8-2 allo stesso argentino hanno dimostrato come la squadra più importante attualmente sia proprio quella allenata da Flick, anche senza il fuoriclasse sudamericano.

Del resto il Bayern si è affidata ad un Lewandowski mai così letale e su goal e dati alla pari di Messi del passato: il polacco sarà ancora il leader dell'attacco nella prossima stagione insieme a Muller e ai giovani che si stanno mettendo in mostra.

Messi costa troppo e nonostante tutti desiderino averlo in squadra, un suo acquisto non cambierebbe l'attuale situazione: il Bayern è la squadra che ha vinto il Triplete nel 2020 e anche per il 2021 si prepara, senza rivoluzionare la squadra, a puntare ad una nuova tripletta di trofei.