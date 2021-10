Da Messi ad Aimar: Emre Demir, il nuovo talento turco del Barcellona

Il giocatore turco si unirà al Barcellona nell'estate del 2022 dopo essere diventato il più giovane marcatore della storia della Super Lig.

Da quando Emre Demir ha fatto il suo debutto in Super Lig a 15 anni, i tifosi turchi hanno atteso il momento della consacrazione del giovane calciatore. Era maggio 2019, e tutti si aspettavano che il giovane Kayserispor sarebbe presto emerso come uno dei talenti più luminosi del calcio europeo.

E anche se una serie di fattori hanno fatto sì che il centrocampista debba ancora esplodere completamente, il suo potenziale non è chiaramente passato inosservato altrove, in particolare al Camp Nou. Dopo le diverse voci che hanno caratterizzato l’estate, il Barcellona a fine settembre ha annunciato che Demir ha accettato di trasferirsi da loro alla fine della stagione 2021/22.

I blaugrana pagheranno 2 milioni di euro per portare Demir in Catalogna, con il 17enne che firmerà un accordo con la Liga che contiene una clausola rescissoria di 400 milioni di euro. Un prezzo che può sembrare molto alto per un giocatore che fino a gennaio compirà 18 anni e che ha solo 32 presenze da professionista, ma Demir non è solo un talento speciale, ma un calciatore destinato a infrangere i record.

Alla sua quarta apparizione in campionato, contro il Genclerbirligi nel novembre 2019, Demir ha mostrato grande equilibrio nel controllare un lancio in area concludendo con un tiro incrociato sotto la traversa, con il mancino, appena tre minuti dopo il suo ingresso in campo dalla panchina. Segnando all'età di 15 anni e 299 giorni è diventato il più giovane giocatore di nella storia della Super Lig.

Le storiche prestazioni di Demir e, adesso, il prossimo trasferimento in uno dei più grandi club del calcio mondiale non sono una sorpresa per coloro che lo hanno visto crescere, tuttavia. La sua formazione calcistica è iniziata nella sua città natale, a Manisa, giocando per la squadra locale del Kuvayi Milliyespor, quando è stato notato nel 2012 dall'allora membro del consiglio di amministrazione del Kayserispor Suleyman Hurma.

"Ho guardato un videoclip di Emre quando aveva otto anni e sono rimasto davvero colpito", ha detto Hurma a Spor Arena. "Ho invitato subito lui e la sua famiglia a Kayseri”.

"È entrato subito nell’academy del Kayserispor e si è visto che aveva un talento eccezionale. Sembrava un giocatore più anziano con l’aspetto di uno più giovane!".

Quel talento ha iniziato rapidamente a mostrarsi attraverso i goal messi a segno da Demir, 49 gol in 49 partite per la squadra Under 14 del club, prima di segnarne altri 10 nell’Under 16, saltando l’Under 17 e unendosi alla prima squadra.

Durante quel periodo ha avuto il suo primo assaggio della vita a Barcellona: il club spagnolo lo provò nel 2017, senza però poterlo ingaggiare a causa del fatto che Demir aveva solo 13 anni.

“Sono andato all'academy del Barcellona e sono rimasto lì per due settimane", ha detto a TRT Spor dopo che il suo trasferimento al Barça è stato confermato. "Mi è piaciuta molto l'atmosfera e ho fatto una promessa a me stesso: 'Tornerò qui un giorno e indosserò questa maglia!' "Ora sono molto felice che i miei sogni si stiano avverando".

Quindi, come si inserirà Demir a Barcellona? Il suo stile di gioco suggerisce certamente che abbia il DNA giusto per far parte della “Masia”, anche se ha trascorso solo due settimane lì. Tutto fa ben sperare: il suo primo tocco palla, l'ottima visione del gioco, la capacità di dribbling e la capacità di ritrovarsi in buone posizioni per segnare.

Con i suoi capelli lunghi e la tendenza a favorire il piede sinistro, c'è chi lo paragona a Lionel Messi, mentre lo stesso Demir ha parlato della Turchia e del numero 10 del Lille, Yusuf Yazici, come giocatore che guarda e che ammira.

Ci sono, naturalmente, aspetti su cui lavorare; in particolare la sua resistenza e forza fisica, di cui avrà bisogno se vuole -come alcuni credono- giocare indietro per diventare un playmaker. Per ora, tuttavia, sono stati fatti paragoni con l'attaccante dell'RB Lipsia Emil Forsberg, così come con l'ex playmaker argentino Pablo Aimar.

Quando Demir arriverà in Spagna, inizialmente si unirà alla squadra B del Barcellona, anche se resta da vedere quanto durerà. Solo la scorsa estate, Yusuf Demir (nessuna parentela) è stato ingaggiato dal Rapid Vienna per giocare per la squadra riserve, ma è stato con la prima squadra dal momento in cui il suo aereo arrivato dall'Austria è atterrato.

Emre Demir, però, è abituato ad aspettare, avendo avuto bisogno di pazientare nelle ultime due stagioni al Kayserispor. Il club ha combattuto per non retrocedere, attraversando diversi cambi di allenatori che hanno influenzato negativamente lo sviluppo di Demir. Ha giocato da titolare solo sei partite di campionato nonostante il suo evidente talento, mentre in questa stagione ha visto il campo solo per tre minuti.

La maggior parte del suo calcio, invece, lo ha espresso per le giovanili della Turchia, che lo vedono protagonista dell’Under 19.

"Uno dei miei più grandi obiettivi è quello di giocare per la nazionale ai massimi livelli", ha detto all'Agenzia Anadolu. "So che devo lavorare sodo per questo, ma credo di poterci riuscire".

Demir avrà bisogno della stessa convinzione quando si unirà al Barcellona, ma i segnali che possa far parte dei giovani di talento su cui si può puntare per vincere nell’era post-Messi. Che Demir assomigli un po' al sei volte vincitore del Pallone d'Oro potrebbe creare una pressione in più, ma ormai è abituato alle aspettative.