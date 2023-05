Fine della storia: Messi lascerà il PSG al termine della stagione

Le strade dell'argentino e del PSG si separeranno a fine stagione: niente rinnovo e futuro ancora tutto da decifrare.

Nulla da fare: Lionel Messi non proseguirà la carriera al PSG, a cui dirà addio al termine di questa stagione nonostante la proposta di rinnovo ricevuta qualche mese fa.

Secondo quanto appreso da GOAL, da allora gli eventi sono precipitati e dal prossimo 1° luglio l'argentino sarà a tutti gli effetti un calciatore svincolato: sebbene negli ambienti parigini si usi ancora il condizionale in riferimento a Messi, il cambio di rotta appare inevitabile.

Soltanto nella giornata di ieri, il classe 1987 di Rosario era stato sospeso dal PSG in seguito ad un viaggio non autorizzato in Arabia Saudita, Paese che magari potrebbe ospitarlo nel finale di carriera.

Sul futuro, però, non esistono certezze: oltre all'ipotesi araba, bisogna tenere in stretta considerazione anche la candidatura dell'Inter Miami, società di Major League Soccer di proprietà di David Beckham.

Ad oggi sembra piuttosto complicata, invece, l'eventualità di un clamoroso ritorno al Barcellona: i tifosi blaugrana sognano di riabbracciare il loro idolo, che però difficilmente troverebbe un incastro all'interno del 'Fair Play' economico del club. Ad ostacolare l'operazione, insomma, ci sarebbe una motivazione puramente economica, dato che dal punto di vista tecnico non esistono riserve: a partire da Xavi, ben lieto di allenare il suo ex compagno di squadra.

Nessuna offerta specifica da parte del Barcellona, mentre ce ne sarebbe una astronomica proveniente dall'Arabia Saudita. A ciò va aggiunto l'interesse di alcune squadre inglesi, pronte magari prossimamente a chiedere informazioni sul conto della 'Pulce'.