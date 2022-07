Il Messaggero - Svolta per gli arbitri: parleranno a '90° minuto'

Dalla prossima stagione, gli arbitri di Serie A potranno rilasciare dichiarazioni ai microfoni di '90° minuto': attenzione anche sui dialoghi col VAR.

L'apertura ai mass media del mondo arbitrale, tanto auspicata dal numero uno dell'AIA Alfredo Trentalange, sta per realizzarsi: a partire dalla prossima stagione, come riportato da 'Il Messaggero', i direttori di gara potranno rilasciare dichiarazioni in tv.

La trasmissione di riferimento sarà la storica '90° minuto', in onda il tardo pomeriggio di ogni domenica sulla Rai: Orsato e colleghi potranno spiegare le decisioni prese in campo, dissipando così quell'alone di mistero che da anni affligge una categoria spesso bersagliata.

Ma c'è di più: il progetto (che vivrà una fase di sperimentazione) prevede anche l'ascolto di alcuni dialoghi tra arbitro di campo e addetto al VAR: una volta al mese, la Rai potrà infatti posizionare le proprie telecamere nella sala VAR di Lissone, in modo da consentire agli spettatori di conoscere i dettagli delle conversazioni in questione.

Un chiaro segnale di rivoluzione dal punto di vista dell'immagine per il mondo degli arbitri, sulla scia di quanto già avviene in Sudamerica: la speranza è che questa apertura contribuisca quantomeno a ridurre in maniera considerevole le polemiche, generate dalla gestione di casi controversi e spinosi da affrontare, anche con l'ausilio della tecnologia.