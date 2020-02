Mertens in scadenza, Giuntoli: "La speranza è quella che resti al Napoli"

La stagione è ancora lontana dalla sua chiusura, ma per le varie società è già arrivato il momento di programmare il futuro e di pensare alla prossima annata.

Segui Napoli-Torino in diretta streaming su DAZN

Un discorso questo che vale ovviamente anche per un che potrebbe ritrovarsi con alcuni nodi da risolvere. Il direttore sportivo della società partenopea, Cristiano Giuntoli, ai microfoni di DAZN, ha parlato della possibile permanenza di Rino Gattuso sulla panchina azzurra.

“Noi siamo molto contenti del mister. In questo momento non stiamo pensando al futuro, stiamo pensando al presente, ci stiamo giocando molto. Siamo ancora in lotta in tutte le competizioni, quindi siamo concentrati su quello che sta accadendo adesso e siamo molto contenti di Gattuso”.