Silenzio attorno a Mertens: svincolato, spera nel Napoli. Lazio e Marsiglia alla finestra

Le possibilità di una nuova destinazione aumentano, ma il belga vorrebbe rimanere in azzurro: per ora, però, nessuna novità.

La lista di svincolati dopo il 30 giugno è lunga. Ci sono Campioni d'Europa, giocatori che hanno fatto la storia, leggende. Icone, come Dries Mertens. Il più prolifico nella storia del Napoli è senza squadra da qualche giorno, in silenzio dopo la conclusione del contratto firmato nel 2020.

Mertens ascolta le proposte, valuta il da farsi, ad un mese dall'inizio della Serie A e dei maggiori campionati europei. Mertens può scegliere il suo nuovo club, ma la sensazione è che quello vecchio, il Napoli, sia ancora in cima alle sue preferenze per l'annata 2022/2023.

IL RINNOVO DI MERTENS

Dries sembra sperarci ancora, come evidenzia Sky, vuole ancora aspettare il Napoli per capire se il rinnovo, o semplicemente un nuovo ingaggio sia ancora possibile. In ballo c'è ovviamente lo stipendio e la questione contrattuale legata a quanto il belga percepirebbe nell'annata 2022/23.

Napoli, intesa come tifosi, spinge perchè qualcosa possa ancora accadere, ma il silenzio tombale non porta a nessun aggiornamento in questo inizio di estate. Come a fine primavera non arrivò nessuna nuova notizia riguardo al possibile prolungamento, che ha portato di fatto al (mancato) saluto il primo luglio.

MERTENS E IL MERCATO

Giugno e luglio fanno rima con due squadre legate al nome di Mertens: Lazio e Marsiglia. La compagine capitolina, sotto la spinta di Sarri, valuta l'ingaggio a costo zero, ma il belga, come accennato a più riprese, spera ancora in una chiamata del Napoli: la sua priorità fino ad un limite di tempo non ancora chiaro.

La destinazione Ligue 1, con Tudor allenatore e Camoranesi come vice, è la seconda eventualità più concreta di calciomercato: Marsiglia. Il club transalpino non è certo l'ultimo arrivato, club storico che spinge per acquistare un giocatore di tale esperienza per il 2022/23.

Si è parlato anche di Roma e Salernitana, ma nessuna delle due piste è andata oltre la voce, fuori dal circolo delle indiscrezioni che caratterizza ogni calciomercato estivo.

Mertens ha 35 anni, un'età che in passato avrebbe portato probabilmente ad un ritiro: non nel 2022, dove i più grandi campioni giocano fino ai 40. Il tempo stringe, la nuova stagione si avvicina: luglio porterà ad una nuova squadra, il prima possibile.