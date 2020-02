Mertens tra record di goal col Napoli e futuro: offerta super del Monaco

Mertens col goal di Cagliari è a -1 da Hamsik, bomber all time del Napoli a 121, ma il futuro resta un rebus: il Monaco gli offre 15M per due anni.

Gettatosi alle spalle i guai fisici, Dries Mertens si è ripreso il . Da corpo quasi estraneo al progetto a nuovamente protagonista: il belga si sta confermando leader degli azzurri, una certezza impreziosita dalla gemma di .

Il numero 14, reduce da un periodo vissuto più in infermeria che sul prato verde, da Samp-Napoli è tornato a correre ed entusiasmare i tifosi partenopei: goal a Marassi, prodezza alla Sardegna Arena, assist col da subentrato e 'falso 9' magistrale a San Siro contro l' in Coppa .

Gattuso sa quanto 'Ciro' sia fondamentale per il Napoli e ne sta sfruttando la forma ritrovata, piazzandolo al centro dell'attacco dove l'ex ormai da qualche anno sta vivendo una seconda carriera.

"Mi sorprende la capacità di legare il gioco, fa sembrare tutto facile ed è incredibile in questo. Abbina qualità a furbizia quando va in pressione, li mette in difficoltà, gli fa fare la scelta più difficile, peccato abbia 33 anni, ma io faccio l'allenatore e non sono il proprietario del club. La proprietà sa cosa penso di ognuno, io sono un dipendente, il calcio è azienda e io parlo delle qualità e l'aiuto, poi altre cose spettano alla società".

Il tiro a giro con cui ha steso il Cagliari avvalora l'idea che di Mertens, gli azzurri, non possono fare a meno: 120 goal in 6 anni e mezzo, a -1 da Marek Hamsik attualmente bomber all time di tutti i tempi nella storia del club.

Il belga, con due goal, si prenderebbe uno scettro assoluto inseguito a suon di stagioni super: piccolo dettaglio, però, è un contratto in scadenza a giugno che raffredda l'entusiasmo.

Già, perchè tra Mertens e il Napoli i discorsi sul rinnovo faticano a decollare e - come riportato dal 'Corriere dello Sport' - c'è chi come il è pronto a fargli ponti d'oro: 15 milioni fino al 2022 (5 per la firma e 10 complessivi d'ingaggio), eccola la proposta avanzata dal Principato.

Un'offerta super, che supera di gran lunga quella messa sul tavolo da De Laurentiis: il patron propone un prolungamento da 9 milioni totali, sul quale però c'è e ci sarà ancora da discutere.

Nel frattempo, nonostante un matrimonio in bilico, Mertens si è caricato sulle spalle il Napoli e lo sta tirando fuori dalla crisi: la rincorsa all'Europa passa per i piedi di 'Ciro'.